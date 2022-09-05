Kırsalda yol iyileştirme çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalle yollarını daha güvenli hale getirmek için başlattığı çalışmalara devam ediyor. 13 ilçede onlarca noktada çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinlerinin de takdirini kazanıyor.

Tamamı büyükşehir belediyesinin idari işgücü ve kaynaklarıyla Bahçesaray Bağcılar Özbeyli yol genişletme, Başkale Nenehatun, Dereboyu Sualtı grup yolu dolgu, stabilize ve koruge boru çalışması ve Dereiçi Akçalı grup yolu genişletme çalışması, İpekyolu Baklatepe yol genişletme, Tuşba Halkalı, Esenpınar arasında stabilize ve reglaj çalışması, Alaköy reglaj, Edremit Elmalık Mahallesi 1. Etap çevre bağlantı yolu, Erciş Hurdacılar Sitesi ve Kasımbağı stabilize, Gevaş Dokuzağaç ve Anaköy mahalleleri genişletme, Gürpınar Bükeç yol onarım ve genişletme, Dağseven Mahallesi stabilize, Dikbıyık Mahallesi kutubaks ve menfez çalışması, Muradiye Sürüyolu-Hopik arası dolgu genişletme çalışması, Özalp Yarımkaya koruge boru, Dağdeviren yol reglaj çalışması ile Saray ilçesi Kargalı-Şekersu arası ham yol çalışması yapılıyor.

Kent genelinde yapılan çalışmaların sezon sonuna kadar devam edeceği bildirildi.iha