Kentin en önemli 7 caddesi yenilendi

Kentte başlattığı ‘Prestij Cadde’ projeleri serisine Zübeyde Hanım Caddesi’ni de katan Van Büyükşehir Belediyesi, kentte marka değer oluşturan caddeler kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yenilenen 1.6 kilometrelik caddede; yol, asfalt, kaldırım, engelli yürüme bandı, altyapı ve dekoratif aydınlatmalar yapıldı. Ayrıca aynı proje kapsamında Beşyol Meydanı ile Yeniyol arasındaki 440 metrelik İskele Caddesi ikinci etabı da yapıldı.

Yeni haliyle kentin en cazibeli caddelerinden biri olan İki Nisan Caddesi ile Koçbey Caddesi arasındaki Zübeyde Hanım Caddesi’nde yeşil doku muhafaza edilerek yol kenarındaki ağaçlara yenileri eklendi. Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi ile İskele Caddesi’nin ikinci etabının kaldırım ve refüj kısmına 16 bin 500 metrekare andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, 2 kilometrelik engelli yürüme bandı, 132 adet dekoratif aydınlatma ve yaklaşık 30 bin metrekarelik yol ağına da sıcak asfalt uygulandı.

İki caddedeki mevcut elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla görüntü kirliliğinin de önüne geçilirken, kaldırım altında fiber-optik hattı çekildi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern bir görüntüye kavuşan caddeler vatandaşlardan da tam not aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile birlikte ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında kentin en önemli 7 caddesini yeniledi.