Kentin en önemli 7 caddesi yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında baştan aşağı yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi, yepyeni bir görünüme kavuştu.

ÇEVRE 30.11.2021, 12:40 30.11.2021, 13:08
Kentin en önemli 7 caddesi yenilendi

Kentte başlattığı ‘Prestij Cadde’ projeleri serisine Zübeyde Hanım Caddesi’ni de katan Van Büyükşehir Belediyesi, kentte marka değer oluşturan caddeler kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yenilenen 1.6 kilometrelik caddede; yol, asfalt, kaldırım, engelli yürüme bandı, altyapı ve dekoratif aydınlatmalar yapıldı. Ayrıca aynı proje kapsamında Beşyol Meydanı ile Yeniyol arasındaki 440 metrelik İskele Caddesi ikinci etabı da yapıldı.

Yeni haliyle kentin en cazibeli caddelerinden biri olan İki Nisan Caddesi ile Koçbey Caddesi arasındaki Zübeyde Hanım Caddesi’nde yeşil doku muhafaza edilerek yol kenarındaki ağaçlara yenileri eklendi. Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi ile İskele Caddesi’nin ikinci etabının kaldırım ve refüj kısmına 16 bin 500 metrekare andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, 2 kilometrelik engelli yürüme bandı, 132 adet dekoratif aydınlatma ve yaklaşık 30 bin metrekarelik yol ağına da sıcak asfalt uygulandı.

İki caddedeki mevcut elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla görüntü kirliliğinin de önüne geçilirken, kaldırım altında fiber-optik hattı çekildi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern bir görüntüye kavuşan caddeler vatandaşlardan da tam not aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile birlikte ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında kentin en önemli 7 caddesini yeniledi.

Yorumlar (3)
VATANINI MEMLEKETİNİ SEVEN 4 saat önce
NOSTALJİ CADDESİ TERZİOĞLU HALA AYNI HİÇ DEĞİŞMİYOR 100 YILDIR NE KAVŞAK NE KALDIRIM NE AYDINLATMA NE KAVŞAK NE PEYZAJ GERÇEKTEN NOSTALJİ CADDESİ EN AZINDA FAYTON YOLU YAPIN
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Teşekkürler 21 dakika önce
Bahar aylarıyla birlikte daha nisan başında Eski Cezaevi Caddesi, Şabaniye Caddesi, İskele Caddesi ( göle kadar), Suvaroğlu Caddesi, Terzioğlu Caddesi, Kale Yolu, Zaferler Ilkokulu önündeki cadde, Doğu Caddesi, Gölbaşı Sokak ve çarşıdaki diğer bazı sokakların da benzer şekilde alt yapı ve üst yapılarıyla yenilenmesi, nezih ve estetik bir görünüme, güzel kaldırım yol ve aydınlatmalara kavuşturulmasını istirham ediyoruz. Tuşba ve Edremit belediyelerinin de semt ve mahallelerinde benzer şekilde yol ve kaldırım atağı içinde olmalarını bekliyoruz.
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Gelişen ve değişen bir Van için 28 dakika önce
Bütün bu cadde ve sokakların yenilenmesi kesinlikle takdire değer...Vesile olan, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...FAKAT iki sorunumuz var. Birincisi bitirilen yol ve kaldırımlarda detaylarda eksiklikler bırakılmış. Taşların arasına yeterli kum ve harç dolgu konulmamış, açıklık olan çok yer var. Ağaç çevreleri, direk çevreleri, kaldırım önleri, sokak girişleri asfaltıyla, oluğu ve kod farkıyla özensiz olan birçok nokta var. Gerek ana caddeler, gerek ara sokaklar adım adım kontrol edilip eksik ve sorunlar da giderilirse çok daha iyi olacak. İkincisi ve en önemlisi cadde ve sokaklarda temizlik ve süpürme sorunu var. Çoğunlukla yol kenarları, kaldırımlar, ağaç etrafları, refüjler ve oluklar çöplerle, izmaritlerle, toz toprakla, yapraklarla dolu oluyor. İnanılmaz bir temizlik yetersizliği var. Üst yöneticilere eminiz ki doğru yansıtılmiyor. Şehrin her yanında ve bütün cadde ve sokaklarda, mahallelerde bir de yaprakların dökülmesiyle çöpler ve yapraklar her yerde birbirine karışıyor ve kötü bir görüntü olusuyor.Bütün belediyelerin bütün temizlik görevlileri şehrin her yoluna dağılmalı. Temizlik en önemli sorundur. Tekrardan bütün yol ve güzel hizmetlerde emeği geçen sayın yöneticilerimize teşekkürler...İnşAllah mart ayıyla birlikte onlarca cadde ve sokakta yol ve kaldırım hizmetlerinin üç ilçede de katlanarak devam etmesini bekliyoruz. Hayırlı çalışmalar...
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