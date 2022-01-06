Kaza geçiren domuz tedavi altına alındı

Olay, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban domuzunu gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğüne haber verildi. Yetkiler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile birlikte olay yerine gitti. Yaban domuzu, Prof. Dr. Lokman Aslan ve DKMP personeli tarafından uyuşturulduktan sonra tedavisi yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne götürüldü.

"Merkez ilk kez bir yaban domuzunu tedavi etti"

Merkeze getirilen ilk yaralı yaban domuzuna, Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Kırık olan ayağı alçıya alınan domuzun tedaviye olumlu cevap vermesi beklenecek. Konuya ilgi bilgi veren Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin ilk yaban domuzu hastası.

Van-Erçiş karayolunda yaralı olarak görülen yaban domuzunu duyarlı bir vatandaş tarafından DMKP Van Şube Müdürlüğüne bildirdi. Yetkilileri ile birlikte olay yerine giderek hastamızı stabil hale getirip hastanemize naklini sağladık.

Yaptığımız klinik ve radyolojik muayene sonucunda sağ arka ayak tibia da kırık ve yumuşak dokularda zedelenme tespit edildi.

Açık kırık olması ve hastamızın çok fazla sürünmesi doku kaybı oluşturduğu için tedaviyi zorlaştıracak. Kırık operasyonu ve yara bakımı yapıldı. Güzel bir operasyon oldu. Emeği geçen bildirimi yapan vatandaşımıza bildirimi alır almaz harekete geçen DKMP yetkililerine, muayene ve tedavide bize yardım eden veteriner, asistan ve teknisyen arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tek öğrencimize teşekkür ederim" dedi.İHA