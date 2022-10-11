Kaymakam Nasır inşaatı devam eden Aile Destek Merkezi’ni ziyaret etti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M Emin Nasır, inşaatı devam eden Aile Destek Merkezi inşaatını ziyaret etti.

ÇEVRE 11.10.2022, 16:55
Kaymakam Nasır inşaatı devam eden Aile Destek Merkezi’ni ziyaret etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır, beraberinde ilgili kurum amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Sağmalı Mahallesi’nde gitti. Burada yapımı devam eden Aile Destek Merkezi inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Nasır, daha sonra mahalle sakinleri ile sohbet ederek sıkıntı ve taleplerini dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.

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