Kaymakam Aydın; kentteki incelemelerini sürdürüyor
Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediyenin çalışma sahasındaki incelemelerine titizlikle devam ediyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, inceleme ve denetimleri kapsamında; ilk olarak İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapımını başlattığı parkları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra sırasıyla Belediye Sosyal Tesisleri, Tarihi Hüsrev Paşa Külliye alanı, Yalı Mahallesi’nde yapımı planlanan spor tesisleri, park ve Millet Bahçesi sahası, Gülistan Bahçesi, Erçek Sahil Bandı, Erçek Yaşam Merkezi, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı, Maya Kadın Yaşam Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Erçek Ek Hizmet Binası, Erçek Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nde incelemelerini sürdürdü.
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