Kayıp olan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabı bulup getirene 60 bin lira ödül

Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında önemli verilerin gün yüzüne çıkacağı düşünülen kayıp kitabın bulunulması için ilana çıkan Ahlat Belediyesi, kayıp kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat’ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini duyurdu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Müverrih Meşhur Ebu’l-Fidâ tarafından 14.yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan Ortaçağ tarihi kaynaklarında adından söz edilen ve Şeref Bin Ebu’l Mutahhar El-Ensâri tarafından 12.yüzyılda yazılmış olan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabın günümüzde nerede olduğunun bilinmediğini ve bulmak için ödül bıraktıklarını söyledi.

“Ahlat, Anadolu’nun kapısı ve tapusu niteliğindedir”

Ahlat tarihinin ve stratejik önemi noktasında bu kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşerilik beratı, 3 gün Ahlat’ta konaklama ve gezi ile 60 bin TL ödül verileceğini belirten Başkan Çoban, “Malumunuz Ahlat Anadolu’ya giriş kapımızdır. Bin yıl önceki başkentimiz ve tarihin en ihtişamlı şehirlerinden birisidir. Bu vesileyle de tarihimizde özellikle mukayese edildiğinde bazı şehirler muadil şehirlerdir. Bunlar Kahire’dir, Bağdat’tır, Mısır’dır. Bu vesileyle Ahlat bu şehirlerle eşdeğerdir. Yine Kubbet-ül İslam olmasıyla birlikte Buhara ve Belh ile kardeş şehirdir. Bu önemli şehirlerin hepsinin adına yazılan tarih kitapları var.

Bizde bu araştırmayı yapmamız neticesinde adına bahsedilen tarih kitabının kim tarafından yazıldığını tespit ettik. Bu eserin bulunması içinde bir ilanda bulunmak istiyoruz. Türk medeniyetinin Büyük Asya’dan Anadolu’ya göçündeki ilk durak olan Ahlat, aynı zamanda 1071 Malazgirt Savaşı’nın planlama ve hareket noktası olması itibariyle Anadolu’nun kapısı ve tapusu niteliğindedir.

Müverrih Meşhur Ebu’l-Fidâ tarafından 14.yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan Ortaçağ tarihi kaynaklarında adından söz edilen ve Şeref Bin Ebu’l Mutahhar El-Ensâri tarafından 12.yüzyılda yazılmış olan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabın günümüzde nerede olduğu bilinmemektedir. Bin yıl önceki başkentimiz olan Ahlat tarihini ve stratejik önemini tüm yönleriyle ortaya çıkmasına vesile olmak maksadıyla bu eserin bulunması durumunda bulup getiren kişiye hem belediyemizce bin yıllık başkentimizden fahri hemşerilik beratı, hem de Ahlat sevdalılarınca 60 bin TL’lik bir maddi ödülle de ödüllendirileceğini ilan etmek istiyoruz. Ayrıca 3 günde burada misafir ederek ağırlayacağız. Şimdiden bu işe katkı sunacak tüm tarihçi ve araştırmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Kayıp kitabın bulunması Ahlat ve Anadolu tarihi için çok büyük katkı sunacaktır”

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz, kitabın bulunması halinde bir dönüm noktası olacağını ve Ahlat ve Anadolu tarihi için çok büyük katkı sunacağını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz, “İnsanlık tarihinde çok büyük olaylara şahitlik etmiş şehirler vardır. İnsanların hayatını büyük ölçüde değiştiren, yönlendiren coğrafyaya etki eden şehirler vardır. Bunlardan bir tanesi de Ahlat’tır. 1071’de Malazgirt Savaşı esnasında Alpaslan’ın ordusuna ev sahipliği yapan üs olan ve Anadolu’nun fethinde, Anadolu’nun Türk İslam kimliği kazanmasında çok önemli rol üstlenen şehirlerden bir tanesi Ahlat’tır.

Özellikle Orta Çağ’da Ahlat çok büyük bir şehir. Ama ne yazık ki Orta Çağ Dönemine ait çok fazla kaynak bulamıyoruz. Orta Çağ’da yazılmış dönem hakkında önemli bilgiler sunan tarihi kaynaklara çok fazla rastlayamıyoruz. Bizim Kazı Başkanlığı olarak burada yaptığımız çalışmalarda Ahlat’taki kültür varlıkları birçok medeniyete ait. Özellikle Selçuklu kültürünün damga vurduğu bu kültür varlıklarının sağlıklı tanımlayabilmek için tarihi kaynaklara ihtiyacımız var.

Yaptığımız araştırmalarda bu kaynaklardan bazılarına rastladık ama günümüzde onlar kayıp. Özellikle Ebu’l-Fidâ’nın bahsettiği ve alıntılarla yaptığını söylediği Şeref bin Ebû’l-Mutahhar el-Ensârî’nin kaynağı bizim için çok önemli bir kaynak ama günümüzde kayıp. Abdurrahim Şerif Beygu’da 1932 yılında buraya gelip bazı incelemelerde bulunduğu sırada “Ahlat Kitabeleri” adında yazdığı bir kitap var. Onda da yine Abdurrahim Şerif Beygu kitabın kayıp olduğundan ve değerli olduğundan bahsediyor. Ebu’l-Fidâ dönemin önemli müverrihlerinden bir tanesi. Hem idarecilik yapmış hem de tarihçi ve coğrafyacı olarak çok önemli bir kişi. Bu kişinin özellikle Ahlatşahlarla ilgili yazıldığını söylediği Şeref bin Ebû’l-Mutahhar el-Ensârî’nin kitabı İnşallah bulunur. Bulunursa bizler için, Ahlat için hemde Anadolu için çok büyük bir katkı olacaktır" şeklinde konuştu.İHA