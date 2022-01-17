Kaya: “Kar payı yüzde 15 olmalı”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya da PÜİS Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. PÜİS Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı unvanıyla toplantıya katılım sağlayan Kaya, Van’daki petrol bayilerinin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, Genel Başkanı İmran Okumuş’un toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasının altına imza attıklarını söyledi. Kaya, “İlimizde hizmet veren petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunları sürekli olarak genel merkezimize ve genel başkanımıza iletiyoruz. Daha önce Van’da yapmış olduğumuz toplantıda; mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiğini ifade etmiştik. Bu nedenle kâr payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak genel merkezimiz öncülüğünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili tüm kurum ve kişilere ilettik” dedi.

Van’daki petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunlara da değinen Kaya, “Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Şehrimizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu ve bilhassa ilçelerde daha düşük satışlar gerçekleştirildiğini göz önüne aldığımızda istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan yoktur. Yaşanan sorunları ve yapılması gerekenleri başkanlar kurulumuzda görüştük ve iletilmesi gereken yerlere ilettik. Kısa zamanda sorunun çözüleceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.