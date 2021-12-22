Karayolları ekiplerinin kar mesaisi
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün gece etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açtı.
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollarda uzun süreli trafiğe kapandı. Van-Çaldıran-Doğubayazıt yolunun 13-26
kilometreleri arası, Muş-Tatvan yolunun 12-36. kilometre arası, Tatvan-Van karayolunun 0-67 kilometre arası, Hakkâri-Şırnak karayolunun 0-14 kilometre arası Muş-Bulanık karayolunun 20-32 kilometre arası yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ulaşıma kapatılan yolları açarak kontrollü geçişe izin verdi.İHA
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|25
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|11. Galatasaray
|18
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|14. Gaziantep FK
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|22
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|17
|20
|16. Altay
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|18
|17. Rizespor
|17
|16
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|14
|20. Kasımpaşa
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|12
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|O
|P
|1. Ümraniye
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|2. Ankaragücü
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|33
|3. Erzurumspor
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|31
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|26
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|12. Manisa FK
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