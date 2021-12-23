Karadeniz'de köpek balığı yakalandı
Karadeniz'de 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı. Köpek balığı vatandaşlar için bir balıkçıda sergilendi.
Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar tarafından yakalanan 2 metre 40 santim uzunluğunda ve 220 kilo ağırlığındaki köpek balığı, Erzurum’un Yakutiye ilçesine getirilerek bir balıkçı dükkanının önünde sergilendi. Yoldan geçenler ve iş yerine gelen müşteriler köpek balığıyla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf için sıraya girenler, hayvanı yakından inceledi.
Köpek balığının, keskin dişleri ve büyük ağzıyla görenleri hayrete düşürdüğünü ve bir süre sergiledikten sonra etini halka ücretsiz dağıtacaklarını söyleyen balıkçı Yüksel Dalgıç, "Köpek balığının kilosu 60 ile 70 lira civarında ama biz bunu halka ücretsiz olarak dağıtacağız. Köpek balığı kanser hastalığına da iyi geliyormuş. Çorbası yapılıyor ve normal tavada da kızartılabiliyor. Eti çok güzel bir balık. Köpek balığı özelikle yaşlı ve çocukların ilgisini çekiyor. Her gün yüzlerce kişi balıkla fotoğraf çekiliyor" dedi.
Köpek balığını bugüne kadar sadece televizyonda gördüğünü söyleyen Recai Meral ise, "Çok büyük bir balık. İlk kez görüyor ve dokunuyorum. Dişleri jilet gibi keskin. Nasıl bir balık diye hep merak ediyordum. Denizde karşılaşmak istemezdim. Görsem denize girmem" diye konuştu.dha
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