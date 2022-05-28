İpekyolu’nda sezonun ilk asfaltı döküldü
İpekyolu Belediyesi, 2022 yılının ilk asfalt çalışmasını Cumhuriyet Mahallesi Güneri Sokak’ta gerçekleştirdi. Asfalt serim çalışmalarını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın yerinde takip etti.
İpekyolu Belediyesi 2022 yılında, havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama sezonunu açtı. Yılın ilk asfaltlama çalışması Cumhuriyet Mahallesi Güneri Sokakta gerçekleştirildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın yerinde takip ettiği çalışmada sıcak asfalt serimi yapılarak sokağın baştan başa ulaşım için elverişli hale getirileceğini dile getirdi
“Hizmet seferberliğini artırarak sürdüreceğiz”
Bu yıl ilçe genelinde 100 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştireceklerini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, havaların ısınmasıyla birlikte başladıkları hizmet seferberliğinin temposunu önümüzdeki günlerde artırarak sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Aydın, “Havaların ısınmasından sonra yılın ilk asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik.
Son yıllarda yaptığımız hizmet seferberliğiyle İpekyolu’muzu daha yaşanılabilir bir merkez haline getiriyoruz. Bu yıl da tüm imkanlarımızı değerlendirerek hemşehrilerimize layık oldukları hizmetleri kazandıracağız.” şeklinde konuştu.
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|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
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|38
|73
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|38
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|38
|65
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|38
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|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
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|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
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|38
|36
|18. Altay
|38
|34
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|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
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|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
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|36
|50
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|49
|11. Denizlispor
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|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
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|48
|14. Altınordu
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|45
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|36
|45
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|36
|44
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|44
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|38
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|12
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|O
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|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
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|38
|74
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|58
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|38
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|35
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