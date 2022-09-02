İpekyolu’nda asfalt çalışmaları hızlandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin en büyük mahallerinden olan Ali Paşa Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.

ÇEVRE 02.09.2022, 17:28
İpekyolu’nda asfalt çalışmaları hızlandı

Planlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi, bu çerçevede ilçenin en büyük mahallerinden olan Ali Paşa Mahallesi sokaklarında sıcak asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yürütüldüğü Oğuzlar Sokak’ta incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için sık sık yerinde incelemeler gerçekleştiriyor.

Daha önce Genç Ali Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Oğuzlar Sokak’ta da yürütülen çalışmaları tamamlayarak Ali Paşa Mahallesi’nde imarlı yollarda asfaltlı yol ağını genişletiyor. Yapılan bu çalışmalarla birlikte bölgede trafik için gözle görülür bir rahatlama sağlanmış olacak.

600 metre uzunluğundaki Oğuzlar Sokak’ta sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra alt yapı çalışmaları da yürütülerek; kaldırım, bordür ve aydınlatma çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollar yapılıyor.

İncelemeler sırasında bir değerlendirmede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “2022 yılı asfalt sezonunda 22 mahallede asfalt programı yürüterek hemşehrilerimizin kullanımına açıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sezon boyunca ilçe sınırlarında hedeflenen 100 bin metrekare sıcak asfaltı hemşehrilerimizle buluşturacak. Yenilenen Genç Ali ve Oğuzlar sokakları ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yorumlar (1)
İpekyolu Belediyesine Teşekkür Ediyoruz 3 saat önce
İpekyolu Belediyesini eski Araştırma Hastanesi alanındaki KENT PARKI son yirmi günde temizleyip yeşerttiği, suladığı ve canlandırdığı için candan tebrik ediyorum. Bu gayret bu parkta artarak devam etmeli. Aynı ilgi, gayret, bakım, yenileme, temizlik, sulama, yeşertme çalışmalarının Ahmet Çam Parkı, Dicle İdrak Parkı, Dabbağoğlu Parkı, Ahmedi Hani Parkı, İpek Park, Edremit Kent Park başta olmak üzere Tuşba, Edremit ve İpekyolu'nun diğer bütün parklarında da benzer şekilde yapılmasını istirham ediyoruz. Bütün parklar en ince ayrıntısına kadar her şeyiyle gezilip bakılıp kontrol edilsin ve bütün parklar canlandırılsın, yenilensin, temizlensin, korunsun.
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