İpekyolu sokaklarında bahar temizliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar yağışlarının bitmesi ile birlikte mahallerdeki cadde ve sokaklarda oluşan çamur, tozlanma, kirlenmelerden kaynaklı temizlik çalışmalarına hız verdi. Çalışmalarda yol kenarında görüntü kirliliği oluşturulan toz ve çamurlar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Yollar ve kaldırımlar ise tazyikli su ile yıkanıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte ana caddelerimizde oluşan çamur, tozlanma, kirlenmelerden dolayı cadde ve sokaklarımızda yıkama çalışmalarına başladık.

Aynı zamanda ilçe merkezi ve mahallelerde de mıntıka temizliği çalışmaları devam ediyor. Halk sağlığını tehlikeye atabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla bu çalışmalarımız ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerimizde devam edecek” dedi.