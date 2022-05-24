İpekyolu'nda kaçak balık avına geçit yok!
İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında sürdürdüğü rutin devriyelerine devam ediyor.
Bu kapsamda İskele yolu üzerinde kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, derhal müdahalede bulundu.
Devriye ekiplerini görünce balıkları bırakarak olay yerinden uzaklaşan şahısların olay yerinde poşetler içinde 20 kg civarında bıraktıkları inci kefaline el koyuldu.
Ekipler henüz yeni avlanan balıkları tekrardan bulundukları su ortamına salarak, şahıslara ulaşmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldılar.
Van Balığı’nın üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağına riayet etmeyen kişi ve kişilere yönelik rutin devriyelerini sürdüren İpekyolu Zabıta Ekipleri av yasağı süresince kaçak avlanmaya fırsat tanımamaya kararlı.
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