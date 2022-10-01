İpekyolu'nda Çevre Yolu ile ilgili uzlaşma toplantısı…

Toplantıya İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve Van Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden başmühendisler ile kurum avukatları da katıldı.

Toplantıda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, vatandaşlara uzlaşmama sebeplerini sorarak, yasalar çerçevesinde uzlaşmama sonucunda meydana gelebilecek kriterlere değindi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşların belirttiği mağduriyetlerinin giderilmesi için yasalar çerçevesinde yardımcı olacaklarını belirterek, Van için büyük bir öneme sahip olan çevre yolunda, karayolları ile uzlaşamayan vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını söyledi.

Toplantıda vatandaşların avukatları ile de gerekli görüşmeler sağlanarak, uyulması gereken işlemler anlatıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşların tek tek taleplerini dinleyerek belediye ve karayolları yetkilileri ile birlikte vatandaş taleplerine aydınlatıcı cevaplar verdi.

Toplantıda söz alan vatandaşlar ise, çevre yoluyla alakalı olarak birebir kendileriyle görüşme imkanı sağlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'a teşekkürlerini bildirdi. Toplantı boyunca talepler tekrar değerlendirilmek üzere not alındı. İpekyolu'nda uzlaşma toplantısı karşılıklı taleplerin giderilmesi için tekrardan düzenlenecek.