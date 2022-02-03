İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi
Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen gıda denetimi devam ediyor.
Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelinde işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Gıda ve Denetim Şefliği ekipleri; kuruyemiş, baharat ve şarküterilere yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşullarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.
Yapılan denetimler sonucunda, eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksiklikleri giderilmediği takdirde ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacağı bildirildi. Belediye ekipleri tarafından ilçe sınırlarında rutin denetimlerin devam edeceği, tüm esnaftan gereken özen ve hassasiyetin gösterilmesi konusunda talepte bulunuldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
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|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
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|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
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|22
|40
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|21
|38
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|21
|38
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|37
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|21
|35
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|32
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|28
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|23
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|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
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|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
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|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12