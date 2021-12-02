İpekyolu Arıtoprak ve Ortanca Mahalleleri’nin içme suyu sorunu çözülüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, il, ilçe ve kırsal kesimlerde kalan muhtelif mahallelerde yürüttüğü altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarılara taşımayı sürdürüyor. Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı “2021 1.Etap İçme Suyu Yatırım Programı” kapsamında İpekyolu İlçesi’ne bağlı Arıtoprak ve Ortanca Mahallelerinin yıllardır devam eden su sıkıntısını çözmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda; Arıtoprak Mahallesi’nde 150 metre drenaj, 6 bin 300 metre isale hattı ve 2 adet kaptaj yapım işi sürerken, Ortanca Mahallesi’nde ise 200 metreküplük içme suyu deposu, 2 adet kaptaj, 4 bin 400 metre isale hattı ve 3 bin metre şebeke hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen ve Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, Arıtoprak ve Ortanca Mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Burada konuşan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gezgen, devam eden çalışmalar neticesinde Arıtoprak ve Ortanca Mahallelerinin içme suyu sorununun kalmayacağını belirterek şunları kaydetti: “Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeye, halkımıza kaliteli hizmeti ulaştırmayı sürdürüyoruz. Mahallelerimizde yıllardır süren su sorununu çözmek için çalışma başlattık. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte iki mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli suya kesintisiz bir şekilde ulaşılması planlanmaktadır. Buradan projelerimizin desteklenmesi noktasında desteklerini hiç esirgemeyen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve Genel Müdürümüz Ülker Cem Kaplan’a teşekkür ediyorum. Şimdiden iki mahallemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.