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İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan ve üreme döneminde avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

ÇEVRE 29.04.2022, 12:19
İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu başladı. Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor.

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan tarihi ile başlayan av yasağı ile inci kefalleri dün akşam itibarı ile akarsulara giriş yapmaya başladıklarını söyledi. Şu anda Muradiye ilçesindeki Bendimahi Köprüsünde bulunduklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bulunduğumuz yer Van Gölü’ne 10 kilometre uzakta bir alan. Balıkların buralara kadar çıktığını görüyoruz. Bu seneki göç geçen seneki gibi aynı tarihlerde gerçekleşti. Derelerin su debileri gayet iyi. Umut ediyoruz ki sezon sonuna kadar akar sular bu şekil devam eder ve göç sağlıklı bir şekilde son bulur. Yine her yıl olduğu gibi askerleri saha da görmek bizim için çok umut verici.

Erciş’te ve Muradiye’de neredeyse her 2 kilometrede bir askeri noktaların olduğunu görüyoruz. Koruma çalışmalarında emeği geçen başta Van İl Jandarma komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Erciş ve Muradiye kaymakamlığına, jandarma bot timleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bu sene kendilerini korkutan en büyük problemin akarsulardaki debilerin düşmesi olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Çünkü geçtiğimiz sene su debilerin düşmesine bağlı olarak çok ciddi balık ölümleri ile karşılaştık. Bu sene akarsularda kontrolsüz su alımının önüne geçmemiz lazım. Her isteyen su motorunu akarsuya koyup suyu çekmeye kalkarsa balıklara maalesef su alamaz” diye konuştu.

“Trabzon’daki tezgahlara Van’dan balık gidiyor”
İnci kefalinin değerinin her geçen gün arttığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Çünkü ülkemizde balıkçılık kan ağlarken Van Gölündeki inci kefali adeta bir fener ışığı gibi parıldıyor. Bu gün Trabzon’daki tezgahlara dahi Van’dan balık gittiğini görüyoruz. İşte bu koruma çalışmalarını ortaya çıkardığı bir sonuç. Önümüzdeki yıllarda inci kefalinin değerini kat kat daha arttığını göreceğiz. Çünkü koruma çalışmaları ile beraber Van Gölü’ndeki balıkçılarının yüzü gülüyor, ağları dolu dolu geliyor. Andan ülkemizin dört bir yanına inci kefalleri dağılıyor” dedi.

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