İlahi sanatçısı Belet Vanlıları coşturdu
Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sevilen ilahi sanatçısı Murat Belet, Vanlılara coşku dolu bir gece yaşattı. Seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe ilahilere eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.
Van’da Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla düzenlenen etkinlikler tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu kapsamda Ramazanı dolu dolu yaşatan Büyükşehir, sevilen ilahi sanatçısı Murat Belet’i Vanlılarla buluşturdu.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında organize edilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Daha sonra sahne alan ilahi sanatçısı Murat Belet, Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği birbirinde güzel ilahilerle katılımcıları unutulmaz bir ramazan gecesi yaşattı.
Vanlılarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten ünlü ilahi sanatçısı Murat Belet Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programda katılımcıların istek parçalarını da seslendiren ilahi sanatçısı, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu’nun çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.
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