İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş; 'Van Balığına sahip çıkalım'

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen ve endemik bir tür olan Van Balığı (İnci Kefali) için 15 Nisan'da av yasağı dönemi başlıyor.

ÇEVRE 29.03.2022, 13:12
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş; 'Van Balığına sahip çıkalım'

Balığın neslini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanacak. Bu dönemde tatlı sulara göç eden ve yumurtalarını bırakan Van Balığı, müthiş bir görsel sunuyor. Başlı başına bir turizm ve geçim kaynağı olan Van Balığının, av yasağı boyunca kaçak avcılar tarafından avlanmamasına yönelik çeşitli tedbirler alınıyor.

Her yıl alınan tedbirler sayesinde, Van Balığının sayısında ve büyüklüğünde de zamanla önemli değişimler yaşandı. Bu sezon da balığın korunmasına yönelik alınacak tedbirler masaya yatırılıyor. Vali Mehmet Emin Bilmez'in de önemle üzerinde durduğu bilinen Van Balığının korunması için, komisyonca alınan kararlar ilgili birimlere iletildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Balığının kentin bir değeri olduğunu belirterek, tüm herkesi, özellikle av yasağı boyunca duyarlı davranmaya davet etti. Görentaş; “Van Balığını koruyamazsak, gelecekte bu balıktan da maalesef söz edemeyeceğiz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için el birliği ile balığımıza sahip çıkalım” vurgusu yaptı.

“AV YASAĞI BOYUNCA VAN BALIĞINI AVLAMAYALIM, ALMAYALIM, TÜKETMEYELİM”

15 Nisan'da başlayıp, 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan av yasağı döneminde alınacak olan önlemlere ilişkin geçtiğimiz günlerde toplantı yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan komisyonda alınan yeni kararlar ilgili kurumlara da bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Balığının kentin bir değeri olduğunu belirterek, av yasağı döneminde kaçak avcılık yapılmaması, Van Balığının satılmaması ve vatandaşların da tüketmemesi gerektiğini söyledi.. Alınan kararlara uyulmaması ve yasak dönemde Van balığının tüketilmeye devam edilmesi durumunda Van Balığı neslinin tükenmeyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Görentaş: “Yasaklara uymadığımız takdirde gelecekte Van Balığından bahsedemeyeceğiz. Van Balığı, şuanda yaklaşık 20-30 milyonluk bir bütçe sağlıyor, 10-15 bin aile geçimini bu balıktan sağlıyor, 82 tane teknemiz var, faaliyetlerini sürdürüyorlar. Van Balığı olmadığı zaman bunlar da olmayacak” dedi.

“BALIĞIN KORUNMASINA YÖNELİK YENİ KARARLAR ALINDI”

15 Nisan'da başlayacak olan av yasağı sezonunda Van Balığının neslinin devamı için geçmiş yıllara nazaran yapılan çalışmaların, alınan tedbirerin artarak devam edeceğini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, ilgili tüm kurumların yer aldığı ve Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan komisyonda yeni kararların da alındığını söyledi.

Görentaş: “Valimizin başkanlığında komisyonumuz toplandı, kararlarımızı aldık, alınan kararları da bütün ilgili birimlere gönderdik. Bu sene diğer senelerden farklı olarak araç sayımızı da çoğalttık, 12 araç kiraladık. Tabi Sahil Güvenlik Komutanlığının da ilimizde kurulması bu çalışmalara çok daha büyük bir katkı sunacaktır. Geçen sene olduğundan daha fazla çalışmalar yapacağız. Ayrıca okullarda, Van Balığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Van Balığına Sahip Çık” şeklinde çeşitli eğitimler vererek, bilinclendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları hem okullarda hem de köylerde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU DEĞERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

Vatandaşların, 15 Nisan'da başlayacak ve 15 Temmuz’a kadar devam edecek olan av yasağı döneminde, Van Balığını tüketmemeleri gerektiği konusunda uyaran Görentaş: “Bu anlamda mutlaka vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım. Bu süre içerisinde vatandaşımız Van Balığını almazsa, zaten kontrol kendi kendine olacak, gelişecek. Kontrol ve denetimlerimiz mutlaka olmalı ama vatandaşın bu konuda duyarlı davranması son derece önemli. Bu değerimize hep birlikte sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

“SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Av yasağı sezonunda Van Balığının kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini yineleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bu dönemde kaçak avcılık yapan veya satan kişilerin ilgili birimlere bildirilmesinin de gerektiğini söyledi.

Vatandaşların, kaçak avcılık veya kaçak olarak Van Balığı satışı yapıldığını ilgili birimlere bildirmesi durumunda mutlaka gerekenin yapılacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü  Görentaş; “Van Balığı endemik bir türdür. Bunu gelecek kuşaklara aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bizler av yasağına, kurallara uyduğumuz zaman bu sorumluluğu yerine  getirmiş oluruz. Zaten yıllardır koruma çalışmalarının sonucunda Van Balığının boylarında da belli büyüme olduğu gözüküyor. Yasaklara uymadığımız takdirde gelecekte maalesef Van Balığından bahsedemeyeceğiz. Van Balığı başlı başına ekonomik bir değer, yine bir turizm değeri. Bu kentin endemik bir değeri olan Van Balığına hep birlikte sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı.

Prestijhaber

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