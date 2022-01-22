İçişleri Bakanlığından depremle ilgili açıklama!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Balıkesir'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili açıklamada bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Balıkesir'de 4.7 şiddetinde yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Balıkesir. Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı. Takipteyiz." ifadelerini kullandı.
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