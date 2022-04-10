Havaların ısınmasıyla birlikte Muradiye Şelalesi coştu

Van'da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle adeta coştu. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle ilkbaharda ise coşkulu akan suyuyla görsel şölen oluşturuyor.

Bendimahi Çayı'nda bulunan ve 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturan Muradiye Şelalesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor.

Muradiye Şelalesi’ni ziyaret eden Haydar Uçkan isimli vatandaş, “Bugün arkadaşlar ile birlikte Muradiye şelalesi ne geldik. Havaların ısınması ve dağdaki karların erimesiyle şelalenin debisi bayağı yükseldi. Muradiye şelalesi, fotoğraf çekinmek ve dolaşmak için çok iyi alanlara sahip” dedi.