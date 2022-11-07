Hatuniye Caddesi ulaşıma açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kenti göl ve tarihi Van Kalesi ile buluşturan 30 metre genişliğindeki Hatuniye Caddesi’ni trafiğe açtı.

ÇEVRE 07.11.2022, 11:10
Hatuniye Caddesi ulaşıma açıldı

Kent trafiğini rahatlatmak için geçen yıl Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hatuniye Caddesi tamamlanarak hizmete açıldı. Yaklaşık 30 yıl sonra kentte ilk defa 30 metre genişliğinde açılan yol, yine uzun yıllardır özlemle beklenen sahil yoluna bağlandı. Kent merkezi ve sahil arasındaki mesafeyi kısaltan Hatuniye Caddesi, İpekyolu Caddesi’nde oluşan trafik yoğunluğuna da alternatif oldu. Tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin idari iş gücü ve öz kaynaklarıyla yapılan ve uluslararası standartlara uygun yapılan yolda 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 171 metrekare kaldırım, 13 bin metre bordür, 124 adet yol aydınlatma direği konuldu.

Çam ağacı yolu değiştirdi
Yapımı tamamlanan Hatuniye Caddesi’nde yer alan büyüklüğü ve görüntüsüyle kendine hayran bırakan yarım asırlık çam ağacı da yol içinde kalmasına rağmen kesilmedi. Yapılan tespitlerin ardından yol güzergâhında küçük bir değişikliğe gidilerek çam ağacının bulunduğu alan kavşağa dönüştürüldü. Çam ağacının bulunduğu kavşakta yola ayrı bir güzellik ve hava kattı.

Yolun yapımına başlanmasıyla birlikte Hatuniye ve Buzhane mahallerinde arsalara rağbet artarken inşaat yapım işleri de hızlandı. Adeta iki mahallenin havasını değiştiren cadde yeni iş yerlerinin açılmasına da neden oldu. Tamamlanan yolla birlikte birçok binanın ve villanın da yapımına başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasıyla kentin en şık caddesine sahip olduklarını belirten mahalle sakinleri, “Yol, ilk yapılırken endişe içindeydik. Acaba yol mahalleye zarar verir mi, güzel olur mu? Diye düşünüyorduk. Ama bugün gelinen noktadan oldukça memnunuz. Yolumuz çok güzel oldu. Mahallemize değer kattı. Çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

30 metre genişliğinde ve 3 şeritli yapılan Hatuniye Caddesi’nin kaldırımlarına ihtişamlı ve uzun ömürlü çınar ağaçları dikilirken, refüj ise çam ağacı ile birlikte çalı formlu bitkilerle kaplandı. Ağaç ve bitkiler için merkezi otomatik sulama sistemi de çekildi.İHA

Yorumlar (2)
Eanlyyyyy 4 saat önce
Bir de 20 yıldır YAPILMAYAN ÇEVRE YOLUNUN AÇILDIĞINI HAYAL EDİN …Van nasıl güzel ferah olurdu her yönüyle…ama istemeyen çok hain var ne yazık ki…
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Can Vanlı 3 saat önce
Ya ben anlamadım bir şey var bizim TOKİ yolu beş senedir bitmedi bu ne iştir her sen kapanır altı ay sonra açılır ama genede aynı çalışma yok yok yok yok
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