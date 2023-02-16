Hatay'da korkutan anlar! Enkaz çalışmaları sırasında yürekler ağza geldi...
Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz bölgesinde yürekler ağza geldi, bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatörü büyük tehlike atlattı! Korkutan olayda operatör, kendini dışarıya atmayı başararak ölümden saniyelerle kurtuldu. İş makinesi operatörünün şans eseri yara almadan atlattığı olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Antakya'da yürekler ağza geldi! Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum Horasan Hasanbeyli Köyü’nden bölgeye giden iş makinesi operatörü Vedat Yıldırım büyük tehlike atlattı. Yıldırım’ın kullandığı iş makinasının çalışma yaptığı enkaz halindeki bina, bir anda yerle bir oldu.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU! BİNANIN YIKILACAĞINI ANLAYINCA...
Binanın hemen önündeki iş makinasında çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı.
Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.iha
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