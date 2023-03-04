Hasarlı binaları güçlendirmek çözüm mü?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası vatandaşlar ‘Hasarlı binaları güçlendirmek deprem sorununa çözüm olabilir mi?’ sorusunu WanHaber'e değerlendirdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası vatandaşlar ‘Hasarlı binaları güçlendirmek deprem sorununa çözüm olabilir mi?’ sorusunu WanHaber'e değerlendirdi.
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