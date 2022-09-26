Halilağa Mahallesi'nin yollarına yeni asfalt...

İpekyolu Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Halilağa Mahallesi’nde geçen yıl açılan yolları yeni asfalt ile kapladı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın çalışma yapılan mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşların Mahalle’de yapılan yeni asfalt ile kaplanmasından memnun olduğunu ifade eden Aydın, “İlçemizin bütün mahallelerinde yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu günde geçen yıl açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yeni yollarımızı asfaltlayarak hemşehrilerilerimizin hizmetine sunuyoruz. İlerleyen günlerde asfalt çalışmalarımızın aynı tempoyla devam edecek” dedi.