Halilağa Mahallesi'nin yollarına yeni asfalt...

İlçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam eden İpekyolu Belediyesi, Halilağa Mahallesi de yeni asfalt serimi gerçekleştirdi.

ÇEVRE 26.09.2022, 15:54
Halilağa Mahallesi'nin yollarına yeni asfalt...

İpekyolu Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Halilağa Mahallesi’nde geçen yıl açılan yolları yeni asfalt ile kapladı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın çalışma yapılan mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşların Mahalle’de yapılan  yeni asfalt ile kaplanmasından memnun olduğunu ifade eden Aydın, “İlçemizin bütün mahallelerinde yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu günde geçen yıl açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yeni yollarımızı asfaltlayarak hemşehrilerilerimizin hizmetine sunuyoruz. İlerleyen günlerde asfalt çalışmalarımızın aynı tempoyla devam edecek” dedi.

Yorumlar (1)
TEBRİKLER İPEKYOLU 2 saat önce
Ekim ve kasım aylarında Edremit merkez mahallelerinde 50 km, İpekyolu merkez mahallelerinde 50 km, Tuşba merkez mahallelerinde 50 km asfalt serimi ve parke taşı döşeme çalışmaları yapılarak onlarca mahalledeki yüzlerce cadde ve sokakta çağdaş bor yol standardı ve nitelikli yol ağları oluşturulması ihtiyacı var. Süphan'daki 30 metre genişlikteki alternatif yola bu yıl devam edilip bitirilmesini istiyoruz. Çevre Yolu beş ay çok çok ağır çalıştı, bu haftalarda bir hareketlilik var ama yine yetersiz. Marttan bu yana kkalabalık ekiplerle haftanın yedi günü tatil yapmaksızın çalışılsaydı kasım ayında açılışı bile yapılırdı. Şehirde yollar, yeşil refüjler, yeşil kavşaklar, geniş ve güzel kaldırımlar, prestij cadde ve sokaklar adına yapılacak çok şey var. Çalışma mevsimi olan mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayları her gün dopdolu geçirilince çok büyük hizmetleri memlekete kazandırmak mümkündür. Yol İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik, Zabıta gibi birimler her günü, her saati profesyonel olarak, aktif olarak, yoğun ve hızlı değerlendirirse birçok hizmete, birçok güzelliğe Vanımızın kavuşmaması mümkün mü? Vizyon, gayret ve fedakarlık, memleket ve ülke sevgisi ile, aşk ve heyecan ile bütün bunlar elbette mümkün.
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