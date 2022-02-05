Hakkari’de 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Hakkâri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi iş birliği ile iki ülkeye sınırı bulunan kentin turizmle ön plana çıkması ve imajına olumlu katkı sağlanması amacıyla düzenlenen Kar Festivali'nin 4’üncüsü başladı. Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festival, kar yağışı altında renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde Vali İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindekiler, kurum stantlarını gezdi. Vali Akbıyık, Hakkari'de ve diğer illerden gelen katılımcılara teşekkür etti.

Koronavirüs nedeniyle iki yıldır festivali yapamadıklarını belirten Vali Akbıyık, "Bugün festivalin birinci günü. Maalesef hava şartları biraz olumsuz ama yarın hava açık olacak ve inşallah tüm etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Hakkari'de hakikaten hayat var. Hakkari değişiyor, dönüşüyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Alt yapıdan ve üst yapıdan, belediye hizmetlerinden ve birçok alanda yatırımlar yapılıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kentte gördükleri ilgiden dolayı kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek, İstanbul'da ne varsa, İzmir'de ne varsa Hakkari'de olsun diyen Hakkari'nin, bölgenin dağlarının terörle değil, coşkuyla, gençlerle, çocuklarla, onların cıvıltılarıyla yankılansın isteyen Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Festival, Yılmaz Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, Anadolu Ateşi topluluğu ve birçok sanatçının katılımıyla yarın da devam edecek.dha