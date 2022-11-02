Gürpınar’da doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın daha önce müjdesini verdiği, doğalgaz çalışmalarına başlandı. Cezaevi sokakta düzenlenen doğalgaz altyapı çalışması başlama törenine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Belediye Meclis Üyeleri, AKSA doğalgaz yetkilileri, Mahalle Muhtarları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın ilçemizin mahallelerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Tanış, “Gürpınar’a verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyor, takip ettiğimiz her işi sonuçlandırıyoruz. Her adımını sabırla ve istikrarla takip ettiğimiz doğalgaz projesi konusunda önemli bir aşamayı geride bıraktık.

Bu proje Gürpınar için hayal olan ama bugün gerçekleşen asrın projesidir. İlçemize doğalgaz için ilk kazma bugün vuruldu ve kazı çalışmalarına başlandı. Önemli bir hizmeti bugün başlatmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. En kısa sürede de evlerimizi doğalgaz ile buluşturmuş olacağız. Bu önemli gelişme de bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, EPDK Yetkililerine, Milletvekillerimize ve AKSA Şirket Temsilcilerine teşekkür ederim. ”dedi.

AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Müsaip Akyüz ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansının alındığını belirterek 2022 yılı sonuna kadar doğalgaz akışının Gürpınar’da gerçekleşeceğini belirtti.

Belediye Meclis Üyesi Av. Memet Yıldız da ilçeye doğalgaz akışı verileceğinden dolayı çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Vedat Abukan, Doğalgazın Gürpınar için bir hayal olduğunu ve bu hayalin Başkan Tanış’ın çabalarıyla yerine getirildiğini belirtti.

Başkan Tanış’ın göreve başlamasıyla ilçede önemli projelerin hayata geçtiğini kaydeden Muhtar Abukan, Başkan Tanış’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Mahalle sakini Songül Parmaksız doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Havadis