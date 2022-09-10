Gevaş sahili yazın son misafirlerini ağırlıyor

Yazılı kaynaklara göre 20’inci yüzyılın başında kurulan Gevaş (Westan) ilçesi, dünyanın en bilinen yollarından biri olan İpekyolu üzerinde yer alıyor. Tarih boyunca kervanlara ev sahipliği yapan bu ilçe, şimdilerde ise doğal ve mimari güzellikleri ile her yıl, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Artos Dağı eteklerinden İnköy koylarına, Akdamar Adası’ndan Saint Thomas Kilisesi’ne kadar ziyaret edilecek birçok yere sahip bu ilçe, son yıllarda İran ile Van arasında gelişen turizmden kaynaklı çok sayıda İranlı turisti de ağırlıyor.

‘Her gün yüzlerce İranlıyı ağırlıyoruz’

Uzun yıllardır Gevaş’ta turizm işletmeciliği yapan Hikmet Deniz, Avrupalıların uzun yıllardır bu bölgeyi daha az tercih ettiğini belirterek, günlük neredeyse 5 yüz İranlı turist ağırladıklarını söylüyor. Deniz, 2000 yılından bu yana Gevaş’ta Grand Deniz Turizm Tesisleri’ni işletiyor. 2000-2013 yılları arasında çok sayıda kalabalık grubu ağırladıklarını ifade ederek, bir süresonra grupların azaldığını söylüyor. Bu yıl ise geçmiş yıllara nazaran durumun düzeldiğini belirterek, “Her gün yaklaşık on grup ve 5 yüz İranlı turist ağırlıyoruz. Akdamar Adası’nı ziyaret etmek için geliyor bu gruplar. İşimiz şu an gayet iyi, bizde daha da iyi olması için çabalıyoruz” diyor.

‘Akdamar Adası, Van turizmi açısından özel bir yere sahip’

Akdamar Adası’nın, Ermeniler açısından dini bir merkez olmasına da değinen Deniz, “Akdamar Adası Kilisesi, Ermeniler için oldukça önemli bir merkez, anıt müze. Ve her yıl çok sayıda Ermeni buraya gelerek hac ibadetini gerçekleştiriyor.

Öte yandan bu anıt müze sayesinde Van’daki turizmciler de ayakta duruyor. Aksi halde Van’ı çok az sayıda turistin ziyaret etmesi kaçınılmaz olacaktı” diye belirtiyor. Son birkaç yıldır Gevaş’a gelen Avrupalı turist sayısının azaldığını ifade eden Deniz, bu yıl yeniden farklı kıtalardan ve ülkelerden turist ağırladıklarını belirtiyor. Bu sene 30 Amerikalı grubun rezervasyon yaptığını belirterek, “Türkiye tatil anlamında oldukça ucuz bir yer. Bu yüzden 15-20 gün boyunca beş yıldızlı otellerde konaklayarak, birinci sınıf restoranlarda yiyip içebiliyorlar. Fakat seyahatler, yerli turistler için lüks oldu. Yerli turist sayısı oldukça az” diye ekliyor.

Her yeri zenginliklerle dolu bir kent

Van’ın, destinasyon anlamında özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Deniz, “Biz yerli ve yabancı turistlerin Van’a gelmesini istiyoruz. Çünkü Van’da Akdamar Adası’nın yanı sıra tüm ilçelerde gezilecek yerler var. Bunlar iyi bir tatil planlamasıyla konukların uzun süre Van’da kalmasını sağlayacak” şeklinde konuşuyor.

‘Konuklarımız burayı gezmekten keyif alıyor’

Uzun yıllardır Van’da tur operatörlüğü yapan Necip Demiradam ise, “Edremit ve Gevaş sahili oldukça güzel. Konuklarımızda burayı gezmekten keyif alıyorlar. Burayı İran’da bulunan Şumal Bölgesi’ne benzetiyorlar ve bu yüzden çok beğeniyorlar. Bizde onların burayı beğenmelerinden keyif alıyoruz” diyor.

‘Sadece Akdamar Adası’nın hikâyesini dinlemeye gelenler var’

Demiradam’ın yanı sıra bir diğer tur operatörü Hamid Reza ise her gün buraya çok sayıda misafir getirdiklerini belirterek, “Biz, misafirlerimizle sık sık buraya geliyoruz. Buranın manzaralarından, ortamından ve Van insanının kültüründen hoşlanıyorlar. Çoğunlukla Akdamar Adası’nın hikâyesini merak ediyorlar. Hatta özellikle bu hikâyeyi dinlemek ve adaya gitmek için bizimle iletişime geçenler de var. İranlılar 2 bin, 3 bin kilometre yol katederek buraya geliyor. Buranın fiyatları, büyükşehirlere oranla oldukça uygun” diye kaydediyor.

Serhat News