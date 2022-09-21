Gevaş Belediyesi mahalle yollarını parke taşları ile döşüyor

Elmalı Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, “Göreve başladığımız günden beri vatandaşlarımızın çamur ve toz çilesine son verebilmek için ciddi bir arayış içerisindeydik. Yalnız maliyet artışları ciddi anlamda bizim bu hizmeti sunmamıza engel teşkil ediyordu.

Biz de çözüm olarak kendi kilit taşı fabrikamızı kurduk ve burada ürettiğimiz kilit taşlarını köylerimize, mahallelerimize serip, insanlarımızı tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz” dedi.

Şimdiye kadar yaklaşık 110 bin metrekare kilit parke taşını merkez ve kırsal mahallelere serdiklerini belirten Sezer, “Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ciddi anlamda mutlu ve memnunlar. İnşallah bu hizmetimiz aralıksız bir şekilde devam edip tüm mahallelerimiz tozdan çamurdan kurtaracağız. Hedefimiz bu sene içiresinde 110 bin metrekarenin dışında 70 bin metrekareye yakın bir parke kilit taşını sermek.

Bu uğurda çalışmalarımız devam etmektedir. Sahada hem vatandaşlarımız hem de mesai arkadaşlarımız harıl harıl mesai yaparak, vatandaşlarımızı kışa girmeden çamurdan kurtarmaya çalışıyorlar. Tabi herkes parke taşı dizebilir ama kendi alın terinin neticesi olan kendi üretmiş olduğun parke taşlarını döşemek, daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Bu çerçevede yaptığımız takdire şayan bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

“Kış hazırlıklarımızı tamamladık”

Bölgede kış mevsimin çok çetin geçtiğine dikkat çeken Başkan Sezer, “Maalesef mağduriyetler çok ciddi mahremiyetlere de neden olabiliyor. Ondan ötürü vatandaşlarımızın en az mağdur edilmesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 5-6 ay çetin geçen bir kış şartlarından bahsediyorum. Böyle bir atmosfer içerisinde vatandaşlarımızın minimum dezavantajlı bir şekilde bu çileden kurtulması için belediye olarak tüm çalışmalarımız, tüm hazırlıklarımız bitmiştir” diye konuştu.

Vatandaşlar ise böyle bir hizmeti kendilerine sundukları için Başkan Sezer ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.