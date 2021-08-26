Genel Sekreter Çelikel ilçelerde yapılan çalışmaları denetledi
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel Çaldıran, Muradiye ve Özalp ilçelerini ziyaret ederek yapılan hizmetleri inceledi.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleri ile birlikte Çaldıran, Muradiye ve Özalp ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Çaldıran ilçesine giden Genel Sekreter Çelikel yol çalışmalarının yapıldığı Başeğmez ve Demircik Mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Çalışmaları yakından inceleyen Çelikel vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Çelikel, 2021 yılı yatırım programı dahilinde ilçenin 8 mahallesine 6 metre genişliğinde 14 kilometre uzunluğunda beton asfalt yol yapılacağı müjdesini de verdi. Çaldıran ilçesinde yapılan incelemelerinin ardından Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve beraberindekiler Muradiye ilçesine geçti.
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