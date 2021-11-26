Genel Sekreter Çelikel, Çatak ilçesindeki yatırımları inceledi
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, büyükşehir belediyesinin Çatak ilçesinde tamamladığı hizmet noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.
Beraberindeki Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleri ile Çatak ilçesine gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'i burada İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan karşıladı.
İlk olarak zorlu bir coğrafyada sıfırdan yapılan Konalga, Narlı, Sugeldi, Dokuzdam ve Sırmalı mahalleleri ile 32 mezranın kullandığı grup yoluna giden Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, tamamlanan yolda incelemelerde bulundu. Köprü ve sanat yapılarının yapıldığı alanları gezen Genel Sekreter Çelikel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sırmalı Mahallesi ve 17 mezraya ulaşım sağlayan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalleliyle de sohbet eden Genel Sekreter Çelikel, vatandaşın talep ve sıkıntılarını dinledi.
Ardından beraberindekilerle ilçe merkezine geçen Genel Sekreter Çelikel, itfaiye ve yeni mezarlık alanı için tahsis edilen arsaları gezdi.İHA
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