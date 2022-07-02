Fidanlık Parkı'na ücretsiz Wİ-Fİ noktaları kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, TUBİTAK tarafından organize edilen 'Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği' 3 Temmuz Pazar günü başlıyor. Etkinliği öncesinde, Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca alanın tamamını kapsayacak şekilde ücretsiz Wi-Fi noktaları inşa edildi. Alanda bulunacak tüm vatandaşların kolayca internete ulaşabilecek ve gözlem etkinliği çerçevesindeki deneyimlerini paylaşabilecekleri için kurulan Wi-Fi noktaları kullanıcılara sorunsuz ve hızlı internet hizmeti sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı program yarın saat 08.00'da start alacak.iha