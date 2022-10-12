Fay hattı hazır, Van hazır değil!

Van depreminin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen kent merkezinde bulunan hasarlı binalar hala yıkılmadı. Depremin ardından her yıl depreme hazırlık uyarıları yapıldı, raporlar yazıldı, çizildi. Ancak geçen sürede beklenen felakete yönelik atılan adımlar her geçen gün geriye doğru gitti. Van depreminin üzerinden 11 yıl geçti ancak aradan geçen yıllar yaşananları çabuk unutturdu. Van’da birçok nokta kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı hale çevrilirken 1950’li yıllarda inşa edilen, kuyumcu ve bankaların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan hasarlı binalara ise henüz dokunulmadı. Van’ın en işlek noktalarından biri olan caddedeki hasarlı binaların bazıları aynı zamanda görüntü kirliliğine sebep olurken, hasarlı olması nedeniyle insan canını da tehlikeye atıyor.

Büyük acıların yaşandığı Van depreminin ardından yeni felaketlere hazırlık için kararlılık mesajları verildi. Ancak kapıdaki tehlike çabuk unutuldu. 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinin yıldönümüne kısa bir süre kala deprem hazırlıkları yeniden gündeme geldi. 23 Ekim’in 11’inci yılındaki tablo depreme hazırlıkta hala ciddi eksiklikler olduğunu gösterdi. Depremin ardından toplanma alanları belirlendi, deprem konteynerları kaldırıldı, park yasakları bitti. Kaynaklar kentsel dönüşüm yerine yeni inşaat alanlarına gitti. Her şeye rağmen uzmanlar malum uyarıyı bir kez daha tekrarladı:

Van riskli bir kent!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, geçtiğimiz günlerde Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları tespit ettiklerini açıklamıştı. Toker, “Buraların deprem potansiyeli gelecek yüzyıllarda risk barındırmaya devam edecek. Van Gölü doğusunun yüksek oranda sismik risk barındırdığını keşfettik.” Dedi.

DEĞİŞMEYEN ACI: VAN DEPREMİ

23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkım ve acılar yaşayan Van, depreminin 11’inci yılının dolmasına sayılı günler kaldı. Hükümetin büyük yatırımları sonucunda toparlanan ve tabiri caizse yeniden kurulan Van’da bir tek şey değişmedi! O da ilk gün ki sıcaklığını koruyan acılar… Van, 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki 26 saniye süren depremle sarsıldı. Kent merkezi ile Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük yıkımın yaşandığı depremde 644 kişi hayatını kaybetti. Sağ kurtulan vatandaşlar ise kurtarma ekipleri müdahale edinceye kadar kendi imkânlarıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Büyük acıların yaşandığı Van depreminin acıları yapılan yatırımlarıyla sarılsa da insanlar o günün acısını ilk gün ki sıcaklığıyla yaşıyor. O günleri anlatan Vanlılar, depremin yaşattığı acıların büyük olduğunu söyleyerek, acıları bir daha yaşamamak için dua ediyor.

FAY HAZIR; VAN DEĞİL!

Büyük acıların yaşandığı depremin üzerinden 11 yıl geçti. Kayıtlara göre hala Van’da 10 bin hasarlı bina mevcut. Uzmanlar her an deprem olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken vatandaşların depreme hazır olup olmadığı konusu ise muamma. Çoğu vatandaş toplanma alanlarını, deprem anında ne yapacaklarını, deprem çantasını hazırlamayı henüz bilmiyor. Fay hazır ama Van halkı yeni bir depremi yaşamaya henüz hazır değil!

Yenidoğugazetesi