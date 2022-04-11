Eski Kale Yolu yenileniyor

Kentteki yol ağını daha modern hale getirmek ve trafik sorununu çözmek için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları tarihi Van Kalesi’nin güneyinden Van Gölü sahillerine ulaştıracak Eski Kale Yolu’nu yeniliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca projesi hazırlanan yol, Atatürk Kültür Parkı’ndan başlayarak Fidanlık Sahil Yoluna kadar uzanıyor. Eski Kale Yolu’nu hak ettiği değere kavuşturacak olan yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta; genişletme, yarma ve dolgu çalışmaları başlatılırken, altyapı başta olmak üzere sıcak asfalt, aydınlatma, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen çalışma ile vatandaşlar, eski Van Şehri, Van Kalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Camii gibi tarihi mekânların seyri eşliğinde Van Gölü sahillerine ulaşabilecek.

Yine proje bünyesinde yaklaşık olarak 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 356 metrekare kaldırım, 2 kilometre bisiklet yolu, yaklaşık 3 bin 785 metre bordür, 130 adet kaldırım aydınlatma direği, 122 adet ağaç dikimi ve yol boyu peyzaj çalışması yapılacak.

Genişletme, yarma ve dolgu yapılan yolun sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.