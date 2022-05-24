Eski Belediye İş Merkezi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Eski Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmaları aralıksız bir şekil devam ediyor. Çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ÇEVRE 24.05.2022, 10:14
Eski Belediye İş Merkezi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki bina ve Eski Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı.

Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanında bulunan binadaki yıkım çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlanırken, Eski Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarında da sona gelindi. 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan biri olan eski Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binası ve Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı.

Bu kapsamda Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binasında başlatılan yıkım çalışmaları tamamlanırken, Eski Belediye İş Merkezi'nde de başlatılan yıkım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde ağırlık kazanan yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. 2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı.

Depremde ağır hasar alan ve akabinde boşaltılan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait hasarlı bina ile Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi yıllardır yıktırılmayı bekliyordu. Van depreminin üzerinden 11 yıla yakın bir süre geçmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesi hak sahipleri ile gerekli görüşmeleri tamamladıktan sonra hasarlı binalar için yıkım kararı almıştı.

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, kent genelinde halen depremin izleri devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı yıkım kararının ardından ilk olarak Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binasında çalışmalarını tamamlayan yüklenici firma, Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlattığı yıkım çalışmalarında da sona geldi.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor. Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nin başlatılan yıkım çalışmalarının birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bölgegazetesi

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