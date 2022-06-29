Eski Belediye İş Merkezi'nde yıkım çalışmaları durdu

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki bina ve Eski Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı. Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanında bulunan binadaki yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Eski Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarına yaklaşık olarak 1 ay önce ara verildi. Hasarlı bina yarıya kadar yıktırılırken, yıkım çalışmalarına neden ara verildiğini netlik kazanmadı.

23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan biri olan eski Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binası ve Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı.

Bu kapsamda Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binasında başlatılan yıkım çalışmaları tamamlanırken, Eski Belediye İş Merkezi'nde de başlatılan yıkım çalışmalarına ise bilinmeyen bir nedenden dolayı ara verildi. Harabe bir şekilde kent merkezinde yer alan binada yıkım çalışmalarına ara verilirken, çevre esnafı ise duruma sert tepki gösterdi. Yıkım çalışmalarının neden durdurulduğunu bilmediklerini belirten çevre esnafları, harabeye dönen ve çevre kirliliği oluşturan enkazın biran önce ortadan kaldırılmasını istedi. 2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı

Depremde ağır hasar alan ve akabinde boşaltılan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait hasarlı bina ile Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi yıllardır yıktırılmayı bekliyordu. Van depreminin üzerinden 11 yıla yakın bir süre geçmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesi hak sahipleri ile gerekli görüşmeleri tamamladıktan sonra hasarlı binalar için yıkım kararı almıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı yıkım kararının ardından ilk olarak Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binasında çalışmalarını tamamlayan yüklenici firma, Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlattığı yıkım çalışmalarına yaklaşık olarak 1 ay önce ara verdi.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor. Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesi, vatandaşlardan tepki toplamaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 4 katı yıktırıldıktan sonra yıkıma ara verilen binada çalışmaların ne zaman devam edeceği merak konusu oldu. Çevre esnafı son 3 katı kalan hasarlı binanın biran önce ortadan kaldırılmasını istiyor.

Van Bölge Gazetesi