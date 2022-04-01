Eski Belediye İş Merkezi'nde yıkım çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki bina ve Eski Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı. Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanında bulunan binadaki yıkım çalışmalarında sona gelinirken, Eski Belediye İş Merkezi'nde de yıkım çalışmaları başladı.

23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan biri olan eski Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binası ve Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı. Bu kapsamda Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binasında başlatılan yıkım çalışmasında sona gelinirken, Eski Belediye İş Merkezi'nde de yıkım çalışmaları önceki gün başladı. 2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı.

Depremde ağır hasar alan ve akabinde boşaltılan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait hasarlı bina ile Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi yıllardır yıktırılmayı bekliyordu. Van depreminin üzerinden 11 yıla yakın bir süre geçmesinin ardından, hasarlı binalar için nihayet yıkım kararı çıkmıştı. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, kent genelinde halen depremin izleri silinmedi. Depremde ağır hasar alan birçok yapı yıktırılmayı beklerken, eski VASKİ binası ve Belediye İş Merkezi için yıkım kararı çıkmıştı.

Yıkım kararının ardından, esnafların dükkanlarını boşaltmasıyla, ihaleyi kazanan firma, Buğday Pazarı Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binasında yıkım çalışmalarını ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelirken, Eski Belediye İş Merkezi'nde de yıkım çalışmaları için kollar sıvandı. 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görmüştü. Ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor. Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nin de birkaç gün içerisinde tamamen yıktırılması hedefleniyor.

bölgegazetesi