Esenyamaç Mahallesi’ni ikinci defa sel vurdu

Van’ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu.

ÇEVRE 01.08.2021, 15:47
Esenyamaç Mahallesi’ni ikinci defa sel vurdu

Başkale ilçesinde dün etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Esenyamaç Mahallesi’ni vurmuş, birçok evin hasar görmesine neden olmuştu. Meteorolojinin uyarısının ardından bugün de öğle saatlerinde Esenyamaç Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları sele teslim oldu. Can kaybının yaşanmadığı ikinci sel felaketinde, yetkililerin önceden uyarı yapması ise büyük bir faciayı önledi.

Kaynak: İHA

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