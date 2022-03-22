Erciş’te fidan dikimi
Van’ın Erciş ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Alkanat Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikimine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ve bazı kurum amirleri katıldı. Program kapsamında Alparslan Türkeş İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerle de hoş sohbetler eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra Erciş Kaymakamlık binası önünde vatandaşlara fidan dağıttı
Burada konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde arkadaşlarla birlikte Erciş'imizi daha yeşil yapmak için fidanlarımızı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz yeşil Erciş'in bize bırakılan mirasını gelecek kuşaklara taşıyabilmek. Bu yıl ‘Geleceğe Nefes’ programı kapsamında Erciş'imizi ve Van'ımızı en fazla ağaç dikilen, yeşilin en fazla yaşandığı memleket yapmak istiyoruz. Bu programda emeği geçen başta Orman İşletmeleri Müdürlüğü çalışanlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
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