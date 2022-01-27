Erciş ilçe merkezinde sular kesilecek! İşte tarih ve saati...
VASKİ, Erciş ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, içme suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle Erciş ilçesinde su kesintisine gidileceğini bildirdi.
İşte VASKİ’nin o paylaşımı:
“Erciş Beyazıt Mahallesi Zilan Deresi yolundaki 300’lük içme suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 27 Ocak Perşembe (Bugün) Saat 14:30 ile 18:00 saatleri arasında Erciş ilçe merkezinde zorunlu su kesintisine gidilecektir.”
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