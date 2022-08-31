Erçek Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van'daki Erçek Gölü, her yıl çok sayıda flamingo ağırlıyor.
Yılın belli dönemlerinde Van Gölü havzasına gelerek yoğun olarak Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, Edremit sahillerinde de görülüyor.
Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan havzada görülen flamingolar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Kuşların konakladığı bölgeye gelen doğaseverler cep telefonlarıyla flamingoları görüntülemeye çalıştı.
Ziyaretçilerden Davut Karabacak, 2 yıldır Erçek Gölü'ne az sayıda flamingonun geldiğini belirterek, "Bu yıl kalabalık gruplar halinde gelmeye başladılar. Tekrar gölde bu nadide kuşları görmek beni mutlu etti." dedi.AA
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