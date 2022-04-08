Eminpaşa caddesi büyükşehir eliyle yenileniyor
Van Büyükşehir Belediyesi, Eminpaşa Caddesi’ni baştan aşağı yeniliyor. Büyük bölümü belediyenin kendi işgücüyle yapılacak olan cadde 20 metre genişliğine kavuşacak.
Kentteki trafik sorununu çözmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ötelenen 5 kilometrelik Eminpaşa Caddesini yeniliyor. Caddede alt yapı başta olmak üzere, genişletme, sıcak asfalt, yaya yolu ve aydınlatma çalışmaları yapılacak.
en İşleri Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilecek proje ile İpekyolu Caddesi’nden başlayarak, Fidanlık Sahil Yoluna kadar uzanan yaklaşık 5 kilometrelik yol güzergahı baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak. Bu sayede vatandaşların Van Gölü sahiline daha rahat ulaşması sağlanacak.
“Eminpaşa Caddesi Vanlıları sahille buluşturacak”
Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen yol, modern bir şekilde tasarlandı. 20 metre genişliğe kavuşturulacak olan 5 kilometrelik yolda yağmur suyu tahliye hattı başta olmak üzere yolun altyapısı yenilenecek. Ayrıca yolda 72 bin 365 metrekare sıcak asfalt, 17 bin 434 metrekare kaldırım, yaklaşık 8 bin 872 metre bordür, 282 adet de sağlı sollu kaldırım aydınlatma direği kullanılacak. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da planlanan yolun asfalt sezonuyla birlikte startı verilerek sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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♤ Yeni yol ve güzergahlar ♤ Çevre Yolu ♤ Şehirdeki mevcut yolların genişletilmesi, bakımı, onarımı, asfaltlanması, ♤ Kale Caddesi, Eski Cezaevi Caddesi, Şabaniye Caddesi, Suvaroğlu Caddesi, Doğu Caddesi, Iskele Caddesi, Terzioğlu Caddesi, çarşıdaki pek çok cadde ve sokağın her şeyiyle yenilenip prestij cadde ve sokak olarak yenilenmesi.♤ Köprülü kavşaklar yapılması. ♤ Kavşak ve refüjlerin yenilenmesi. ♤ Kaldırımlar yapılması, tahrip olanların yenilenmesi ♤ 35 merkez mahallemizin hepsinde yol, kaldırım, asfalt, parke taşı, oluk, temizlik, yeşillendirme, ışıklandırma gibi yönlerden yenilenmesi, bakım, onarım ve iyileştirmeden geçirilmesi.