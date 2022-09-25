Elon Musk'ın Starlink uyduları Van semalarını aydınlattı

Van'da, Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi gökyüzünü aydınlattı.

ÇEVRE 25.09.2022, 23:15
Elon Musk'ın Starlink uyduları Van semalarını aydınlattı

Türkiye'nin birçok şehrinde akşam 19.30 sıralarında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklar merak uyandırdı. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları İpekyolu ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

#Elon MUSK #SpaceX
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