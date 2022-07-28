Elektrik şebekesine temas eden ağaç dalları kesildi

Tüketicilerine kaliteli enerjiyi kesintisiz bir şekilde sunmak için görev yapan VEDAŞ, elektrik şebekesine temas eden, can ve mal kaybına zarar verecek biçimde uzayan ağaç dallarını temizliyor. Van ilinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Sahada yaptığımız tespitler ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, elektrik şebekesine temas ederek tehlike oluşturan ağaç dallarını temizliyoruz.

Şebekemize temas edecek şekilde uzayan ağaç dalları, arıza oluşturma potansiyelinin yanı sıra yangın çıkarma gibi riskleri de taşımaktadır. Vatandaşımıza kesintisiz enerji sunmak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Elektrik şebekesine temas eden ağaçları kendileri budayan vatandaşlara da uyarıda bulunan Özsoy, “Arazileri içerisinde bulunan ağaçları kendisi budayan vatandaşlarımız, ağaçların iletken üzerine devrilmesi sonucunda zarar görebilirler. Bu tarz durumlarda enerji güvenliğinin sağlanması için bizimle mutlaka iletişime geçilmesini önemle rica ediyoruz” ifadelerinde bulundu.iha