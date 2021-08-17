Edremit Belediyesi asılsız iddiaları yalanladı

Van Gölü Koruma ve Eylem Planı'na destek veren Edremit Belediyesi, sahil bandında insanların bisiklet bulabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği bir mekan oluşturmak amacıyla ‘Bisiklet Kafe’ çalışmasını başlattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise belediyenin çalışmasını hedef alan paylaşımlar yaptı. Konuya ilişkin Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde bir kısım sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak belediyemiz hedef alınmıştır.

Belediyemize ait sahil bandı başlangıç noktasında yapılan tesisler sanki üçüncü şahıslara verilmiş ticari amaçlı yerlermiş gibi gösterilerek algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu iddia ve algı çabaları tamamen kötü niyetli ve bilgiye dayalı olmayan asılsız iddialardır. Belediyemizin Van Gölü, sahil ve çevre konusundaki çabaları ve hassasiyeti en üst düzeydedir ve aşikardır. Belediyemizce çevreyi, sahili ve Van Gölünü koruma odaklı onlarca iş ve proje yapılmıştır. Bunların hiçbirini görmek istemeyen bir kısım hesaplar, bilgiye dayalı olmayan asılsız iddialar ile algı oluşturmak istemektedirler. Söz konusu yer kamuoyunca Kaymakamlık plajı olarak bilinen yerdir.

Burada etrafında hiçbir koruma olmayan bir iskele (ki bu iskeleden kontrolsüzce suya atlamalar nedeniyle birkaç vatandaşımızın sakatlandığı felç kaldığı hastane kayıtlarında da yer almaktadır.) Ve yine iskele yanında vatandaşlarımızın suya girdiği kötü durumda bulunan ve hiçbir tesisin olmadığı bir alan mevcuttu. Uzun bir süredir bu noktada kamuoyundan gelen bisiklet durağı, cafe, lavabo, WC, duş yeri, şezlong ve soyunma kabini talepleri mevcuttu. Belediyemizce de gelen talepler göz önüne alınarak hiçbir ticari hesap yapılmadan tamamen halkımızın daha nezih bir ortamda sahilden faydalanacağı; lavabo, WC, duş yeri, şezlong, soyunma kabinleri, ve bisiklet durağından oluşan tesis yapılmaktadır.

Bu hizmetler tamamen ücretsiz olacaktır. Hiçbir şekilde ticari faaliyet öngörülmemiştir. Yine söz konusu alan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara, şirketlere verilmemiştir. Belediyemizin bünyesinde ve kontrolünde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Belediyemizce sahil bandı ve Van Gölü çevresi 7/24 esasına göre korunmaya ve işgale karşı önlenmeye çalışılmaktadır. Tamamen halkımızın hizmetine açık nezih ve insani tesislerden oluşan söz konusu yeri sanki üçüncü şahıslara verilmiş ve sahil bandı yapılaşmaya açtırılıyormuş algısı oluşturulmakta ise de bu iddia ve algılar tamamen asılsızdır” denildi.