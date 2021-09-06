Doğaseverler Van’ın eşsiz güzelliklerin, tanıtmaya devam ediyor

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik yerlere geziler düzenliyor. Kalabalık gruplarla gittikleri gezileri sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Başkale sınırları içerisinde bulunan Hoşap Kalesi, Bartholomeus Kilisesi, Peribacaları ‘Vanadokya’ ve ‘Travertenlere’ ziyaret ederek Van'ın tanımına katkı sağlıyorlar hem de Van Gölü kirliliğine dikkat çekiyorlar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü başkanı Ömer Demez, “Süphan dağı tırmanışı sonrası etkinliğimizi zenginleştirerek tarihi yapıları ve doğa güzelliklerini görmek gezmek için 30 kişilik bir ekip olarak Hoşap Kalesi, Bartholomeus Kilisesi, Peribacaları ‘Vanadokya’ ve ‘Travertenleri’ gezerek güzel bir gün geçirdik. Katılan bütün dostlarımızı kutluyoruz. Doğada buluşalım, huzur, mutluluk, dostluk, paylaştıkça insanlar güzelleşir” dedi.