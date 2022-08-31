Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Başkale ilçe merkezini besleyen 280'lik içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Başkale ilçe Merkezi, Hafiziye, Kale ve Yeni Mahallelerinde 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü sabah saat 07:00 ile akşam saat 20:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."Denildi.