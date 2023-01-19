Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamada, "Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bulunan şebeke suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 19 Ocak 2023 Perşembe (Bugün) 13:30 - 19:00 saatleri arasında Hafiziye, Cumhuriyet ve Halilağa Mahallelerinin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.

Şehrivan Gazetesi