Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı
VASKİ, Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bulunan şebeke suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle Van'ın İpekyolu ilçesinde birçok mahallede 6 saatlik zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, "Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bulunan şebeke suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 19 Ocak 2023 Perşembe (Bugün) 13:30 - 19:00 saatleri arasında Hafiziye, Cumhuriyet ve Halilağa Mahallelerinin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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