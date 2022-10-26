Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı
VASKİ, İpekyolu Cevdet Paşa Mahallesi isale hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, " VASKİ, İpekyolu Cevdet Paşa Mahallesi isale hattında oluşan arıza nedeniyle 26 Ekim 2022 (BUGÜN) Saat 09:00 - 13:00 saatleri arasında Seyit Fehim Arvasi, Halilağa, Hafizye, Cumhuriyet, Bahçıvan Mahalelerinde tamamında zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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