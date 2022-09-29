Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamada, "Bostaniçi Mahallesi Samancılar Mevkiinde bulunan 500'lük içme suyu hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TOKİ, Bostaniçi, Beyüzümü Yalimerez, Kıratlı ve Kavuncu Mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe Günü sabah saat 9:30 ile akşam saat 17:30 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur. "Denildi.

Şehrivan Gazetesi